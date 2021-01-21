مؤمن صفا : بارندو "أربك" روسيا بالاحمر .. وكشف عن سر ادخاره في الدور الأول

قال مؤمن صفا المشرف العام علي المنتخب الوطني ان العبقري الاسباني بارندو كشف عن سر ادخار القوة الضاربة كابتن منتخبنا احمد الاحمر خلال الدور الاول من البطولة وهو السؤال الذي حير الرأي العام الرياضي منذ انطلاق البطولة، ليجيب بارندو عن السؤال بمفاجاة روسيا بالاحمر التي اربكتهم بطريقة لعبه ومهاراته التي فتحت الثغرات ، وهذه دائما طريقة المدربين الكبار في العالم والمنتخبات الكبري انها تدخر اوراقا رابحة للاوقات العصيبة في المشوار الطويل .
وأضاف مؤمن صفا:" الاحمر استحق لقب الافضل بجدارة ، وللامانة المنتخب بالكامل كانوا نجوما فوق العادة كبار وصغار ، النجم سند ، والرائع ممدوح هاشم ، والمتميز الدرع ، والقوة الهجومية والدفاعية علي زين ، ويحيي خالد ، واحمد هشام السيد ، والمتالق بكار وجميعهم وطبعا عن الطيار حارسنا العملاق حدث ولا حرج وهو من اهم اسباب الفوز ، ومعه السد العالي كريم هنداوي حتي نجومنا الصغار تجروا علي المنتخب الروسي ولم يهابوا الموقف وظهروا بشكل رائع".
وواصل:" الجميع كان عند حسن الظن ورفضوا كسر فرحة بلدهم لانهم كانوا يعلمون جيدا ان الخسارة لاقدر الله تعني وداع مبكر للمونديال وبالتالي امتلكوا الدوافع والروح القتالية ، ولم يغيب عنهم التركيز ومنحهم الله التوفيق الحمد لله" .
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