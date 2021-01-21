نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح يستهدف تصحيح المسار قبل مواجهة بيرنلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي إلى تصحيح المسار مع فريقه وذلك بعد فترة الصيام التهديفي التي يعاني منها مؤخراً.

ولم ينجح صلاح في التسجيل خلال أربعة مباريات سابقة إعتبارأً من مباراة نيوكاسل ووست بروميتش وساوثهامبتون وفشل ايضاً في التسجيل خلال المباراة الأخيرة ضد فريق نادي مانشستر يونايتد.

وكان الهدف الأخير الذي سجله صلاح في مرمى فريق نادي كريستال بالاس حينما دون على هدفين يوم التاسع عشر من شهر ديسمبر للعام الماضي 2020