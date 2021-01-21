نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا .. 6 مباريات هامة في المجموعة الثانية بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقام في الثانية والنصف من عصر الجمعة ستة مباريات هامة في استكمال الاسبوع العاشر للمجموعة الثانية من دوري القسم الثاني.

1- النجوم مع بورتو

يستقبل فريق النجوم بقيادة أمير عزمى مجاهد، نظيرة فريق بورتو بقيادة أشرف توفيق، في مباراة هامة ومرتقبة لكلا الفريقين.

يخوض النجوم المباراة برصيد 8 نقاط محتلا المركز الثالث عشر بينما يأتي فريق بورتو في الصدارة برصيد 19 نقطة.

وشهدت الجولة الماضية فوز بورتو على طنطا بهدف، بينما تلقى النجوم الهزيمة من القناة بهدف.

2- منتخب السويس مع الداخلية

يخوض فريق منتخب السويس بقيادة أشرف خضر مباراة صعبه أمام ضيفه فريق الداخلية بقيادة هشام زكريا على استاد السويس الجديد.

ويسعى الفريقان للفوز للقفز على القمة في حالة تعثر فريق بورتو.

يدخل فريق منتخب السويس اللقاء وهو وصيف المجموعة برصيد 17 نقطة، بينما فريق الداخلية في المركز الثالث برصيد 14 نقطة.

وشهدت الجولة الماضية فوز السويس على زد بهدف، بينمات فريقا تعادل الداخليةمع المريخ بهدفين لكل منهما.

3- الترسانة مع سرس الليان

يحل فريق سرس الليان بقيادة أسامة ححاج ضيفأ على فريق الترسانة بقيادة علاء نوح، على لعبب نادي الترسانة.

يدخل فريق الترسانة اللقاء وهو في المركز الخامس برصيد 13 نقطة بينما فريق سرس الليان صاحب المركز لتاسعع برصيد 12 نقطة.

وشهدت الجولة الماضية فوز الترسانة على الزرقا بهدف، بينما تعادل رسس مع السكة بهدف لمثله.

4- كوكاكولا مع القناة

يشهد الملعب الفرعي بالدفاع الجوي لقاء فريق كوكاكولا بقيادة تامر مصطفى مع فريق القناة بقيادة محمد صلاح في مواجهة من نوع خاص نظراً لتولي المدير الفني الحالي لكوكاكولا مهمة تدريب فريق القناة خلال الموسم الحالي، قبل أن يستقيل ليتولى تدريب كوكاكولا.

يدخل فريق كوكاكولا اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 13 نقطة بينما فريق لقناة في المركز الحادي برصيد 10 نقاط.

وحقق الفريقان للفوز في الجولة الماضية حيث فاز كوكاكولا على النصر بهدفين نظيفين، والقناة على النجوم بهدف .

5- السكة الحديد مع النصر

يلتقي فريق السكة الحديد المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط، بقيادة عيد مزاريق مع فريق النصر الذي يتواجد في المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط، بقيادة سيد عيد.

وشهدت الجولة الماضية تعادل السكة مع مع سرس بهدف لمثله، بينما تلقى النصر الهزيمة من كوكاكولا.

6- طنطا مع زد

على ملعب نادي طنطا يقام لقاء طنطا بقيادة رضا عبد العال أمام فريق زد إف سي بقيادة أسامة نبيه.

يدخل طنطا اللقاء وهو متذيل المجموعة برصيد 6 نقاط بينما فريق زد صاحب المركز السادس برصيد 13 نقطة.

خسر فريق طنطا مؤخرا من بورتو وكذلك هزيمة فريق زد من منتخب السويس.

ترتيب المجموعة الثانية

1- بورتو 19 نقطة

2- منتخب السويس 17 نقطة

3- الداخلية 14 نقطة

4- كوكاكولا 13 نقطة

5- الترسانة 13 نقطة

6- زد 13 نقطة

7- بتروجت 12 نقطة

8- المريخ 12 نقطة

9- سرس الليان 12 نقطة

10- الزرقا 11 نقطة

11- القناة 10 نقاط

12- النصر 9 نقاط

13- النجوم 8 نقاط

14- السكة 8 نقاط

15- جمهورية شبين 7 نقاط

16- طنطا 6 نقاط