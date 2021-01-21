نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم النادي الأهلي بشكل رسمي ملف الراحلين عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من اللاعبين الذين خرجوا من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وجاء الأنجولي جيرالدو دا كوستا على رأس الراحلين عن القلعة الحمراء، بعدما فسخ النادي الأهلي التعاقد معه بشكل رسمي بالتراضي بين الطرفين بعد توقيع اللاعب على تسوية بكافة مستحقاته المالية.

كما رحل أيضًا عن النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي الحالي، المهاجم السنغالي أليو بادجي والذي انتقل مؤخرًا إلى نادي أنقرة جوجو التركي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، بعدما رفض المدرب بيتسو موسيماني استمراره مع الفريق الأحمر بسبب تراجع مستواه الفني.

كما انتقل المهاجم الشاب أحمد ياسر ريان إلى نادي سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة، وذلك للحصول على فرصة المشاركة في المباريات بشكل أساسي، نظرًا لصعوبة حصوله على فرصة المشاركة مع الأهلي بسبب وجود العديد من البدائل في نفس مركزه.

وقرر مسئولو النادي الأهلي الإبقاء على صلاح محسن مهاجم الفريق والذي كان قريبًا من الرحيل على سبيل الإعارة هذا الشتاء، ولكن تراجع الجهاز الفني عن رحيله بعد إصابة وليد سليمان وتأكد غيابه عن كأس العالم للأندية.