محمد شريف يدرك التعادل 2-2 لـ الأهلي أمام المقاولون

أدرك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التعادل أمام ضيفه المقاولون العرب ، لتصبح النتيجة 2-2، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الأهلي "WE" السلام، في إطار مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الممتاز .

سجل الهدف اللاعب محمد شريف فى الدقيقة 69 من زمن المباراة بعد متابعة لكرة حمدي العرضية من الناحية اليسري ليضع الكرة بقدمه فى مرمى المقاولون العرب مدركا هدف التعادل للأهلي .