ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي المثير على المقاولون العرب

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ريمونتادا مثيرة وحصد ثلاث نقاط غالية أمام المقاولون العرب، بعد أن كان متأخرا فى النتيجة بهدفين دون رد مع نهاية الشوط الأول ، ليعود ويفوز 3-2، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الأهلي "WE" السلام، في إطار مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الممتاز .

افتتح التسجل نادي المقاولون العرب عن طريق باسم علي ، قبل أن يضاعف النتيجة للذئاب اللاعب سيف الدين الجزيري ، بعدها قلص طاهر محمد طاهر النتيجة للنادي الأهلي قبل أن يدرك التعادل للمارد الأحمر اللاعب محمد شريف ، بعدها سجل هدف الفوز وحصد النقاط الثلاث عن طريق محمد مجدي افشة. الفوز رفع رصيد النادي الأهلي إلى النقطة 20 نقطة فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري ، فى انتظار ما ستسفر عنه مباراة الزمالك وأسوان فى نفس الجولة ، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة السابعة فى المركز الحادي عشر .

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على المقاولون اليوم 1- الأهلي في المركز الأول برصيد 20 نقطة 2- الزمالك في المركز الثاني برصيد 19 نقطة. 3- الجونة في المركز الثالث برصيد 15 نقطة. 4- بيراميدز في المركز الرابع برصيد 12 نقطة. 5- المصري في المركز الخامس برصيد 10 نقاط. 6- إنبي في المركز السادس برصيد 10 نقاط. 7- مصر المقاصة في المركز السابع برصيد 10 نقاط. 8- سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن برصيد 8 نقاط. 9- البنك الأهلي في المركز التاسع برصيد 8 نقاط. 10- سموحة في المركز العاشر برصيد 8 نقاط. 11- الاتحاد السكندري في المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط. 12- غزل المحلة في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط. 13- أسوان في المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط. 14- الإسماعيلي في المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط. 15- وادي دجلة في المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط. 16- الإنتاج الحربي في المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط. 17- المقاولون العرب في المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط. 18- طلائع الجيش في المركز الثامن عشر برصيد 4 نقاط.

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