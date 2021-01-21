وزير الرياضة العراقي يشيد بمركز شباب الجزيرة وإمكاناته

تفقد وزير الرياضة العراقي عدنان درجال والوفد المرافق له، اليوم الخميس مركز شباب الجزيرة ، برفقة الدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة وأحمد عفيفي وكيل الوزارة وحسام شعبان رئيس مجلس إدارة المركز والدكتور محمود حسن نائب رئيس لجنة الشباب بجامعة الدول العربية.

واستهل " درجال " جولته بزيارة مبادرة " دراجتك صحتك " بقاعة ذوي الاحتياجات و تفقد صالة الجمباز وحمام السباحة الأوليمبي ومجمع حمامات البطلة فريدة عثمان وصالة الفنون القتالية وصالة الملاكمة وعدد من الأنشطة المنفذة داخل المركز.

وأشاد وزير الرياضة العراقي بمركز شباب الجزيرة وإمكاناته الشبابية والرياضية، ووجه وزير الرياضة العراقي الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي على الاهتمام بهذا الصرح العملاق والذي يضاهي كبرى الأندية.

واستمع وزير الرياضة العراقي لفريق مبادرة " احنا معاك " التى تقوم بها إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمركز بالتعاون مع طلبة خدمة اجتماعية للوقاية من فيروس كورونا وأعرب عن سعادته للشباب والتطوع لخدمة المجتمع مؤكدا أنه عمل متطوعا فترة كبيرة في بداية حياته.

وكرم " درجال " اللاعبة العراقية ميرا خضير ميري المقيمة في مصر والمحترفة في نادي المقاولين العرب.

وأشاد " درجال " بمستوي الأنشطة المختلفة بالمركز، ودور وزارة الشباب في تطوير مركز شباب الجزيرة.