مارسيلو يعلق على فضيحة ريال مدريد أمام فريق مغمور

وأقصى فريق ألكويانو الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، فريق ريال مدريد من دور الـ 32 لبطولة كأس ملك إسبانيا، بفوزه عليه بهدفين مقابل هدف، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي.
هدف ريال مدريد الأول جاء عن طريق إيدير ميليتاو في الدقيقة 45، لكن ألكويانو تعادل عن طريق سوليباس في الدقيقة 80، ليتجه الفريقان للأشواط الإضافية.
وفي الشوط الثاني، نجح ألكويانو وبرغم النقص العددي بطرد لاعبه لوبيز في الدقيقة 110، من تسجيل هدف الانتصار في الدقيقة 115 عن طريق كازانوفا، ليقصي ريال مدريد من البطولة.
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