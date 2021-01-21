عشان يرجع لمستواه.. إبراهيم سعيد يعلق على أداء حسين الشحات أمام المقاولون

علق ابراهيم سعيد لاعب منتخب مصر السابق على أداء حسين الشحات لاعب النادي الأهلي أمام فريق المقاولون العرب والتي انتهت بفوز الاهلي 3_2.

وكتب ابراهيم سعيد عبر تويتر قائلا: "‏حسين الشحات عشان يرجع لمستواه تاني لازم يقعد شويه وهو اللي يطلب من موسيماني كده !!!".

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ريمونتادا مثيرة وحصد ثلاث نقاط غالية أمام ضيف المقاولون العرب، بعد أن كان متأخرا فى النتيجة بهدفين دون رد مع نهاية الشوط الأول ، ليعود ويفوز 3-2، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الأهلي "WE" السلام، في إطار مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الممتاز .

افتتح التسجل نادي المقاولون العرب عن طريق باسم علي ، قبل أن يضاعف النتيجة للذئاب اللاعب سيف الدين الجزيري ، بعدها قلص طاهر محمد طاهر النتيجة للنادي الأهلي قبل أن يدرك التعادل للمارد الأحمر اللاعب محمد شريف ، بعدها سجل هدف الفوز وحصد النقاط الثلاثة عن طريق محمد مجدي افشة.

الفوز رفع رصيد النادي الأهلي إلى النقطة 20 نقطة فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري ، فى انتظار ما ستسفر عنه مباراة الزمالك وأسوان فى نفس الجولة ، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة السابعة فى المركز الحادي عشر .