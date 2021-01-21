قاضية أفشة تقود ريمونتاد الأهلي أمام المقاولون وتمنحه صدارة الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ريمونتادا مثيرة وحصد ثلاث نقاط غالية أمام ضيف المقاولون العرب، بعد أن كان متأخرا فى النتيجة بهدفين دون رد مع نهاية الشوط الأول ، ليعود ويفوز 3-2، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الأهلي "WE" السلام، في إطار مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الممتاز .

افتتح التسجل نادي المقاولون العرب عن طريق باسم علي ، قبل أن يضاعف النتيجة للذئاب اللاعب سيف الدين الجزيري ، بعدها قلص طاهر محمد طاهر النتيجة للنادي الأهلي قبل أن يدرك التعادل للمارد الأحمر اللاعب محمد شريف ، بعدها سجل هدف الفوز وحصد النقاط الثلاثة عن طريق محمد مجدي افشة.

الفوز رفع رصيد النادي الأهلي إلى النقطة 20 نقطة فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري ، فى انتظار ما ستسفر عنه مباراة الزمالك وأسوان فى نفس الجولة ، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة السابعة فى المركز الحادي عشر .

الشوط الأول ..

أهدر علي معلول فرصة التقدم للأهلي بعدما لعب محمد هاني كرة عرضية لم يسيطر عليها فاروقا نور الدين في الدقيقة الثانية من عمر المباراة وذهبت إلى التونسي الذي صوبها لكنها ارتطمت في رأي حسن شاهين خرجت لضربة ركنية.

وطالب لاعبو الأهلي باحتساب ركلة جزاء بداعي لمسة اليد في الدقيقة الخامسة، لكن الحكم أمر باستمرار اللعب بعد العودة لحكم الفيديو المساعد.

وظهرت الخطورة على مرمى الأهلي من خلال أحمد داوودا الذي تواجد في الجانب الأيسر وراوغ ياسر إبراهيم بشكل رائع ليضطر مدافع الأهلي لارتكاب خطأ على خدود منطقة الجزاء، نفذه محمد سمير وارتطمت الكرة في الحائط البشري.

وعادت الخطورة لأقدام لاعبي الأهلي في الدقيقة 14 من عمر المباراة بعدما لعب حسين الشحات كرة إلى محمد هاني الذي دخل منطقة الجزاء وصوب كرة يسارية أتت أعلى من العارضة.

وواصل الأهلي إهدار الفرص أمام المرمى بداية من عرضية لعبها ديانج في الدقيقة 25 تجاه والتر بواليا، لم يصل إليها الكونغولي قبل أن تعود بعرضية أخرى من حسين الشحات أطاح بها علي معلول بعيدًا.

وتقدم باسم علي للمقاولون العرب في الدقيقة 39 من عمر المباراة بعدمل سدد كرة ارتطمت في ركبة أيمن أشرف وغيرت اتجاها لتسكن الشباك.

وضاعف سيف الدين الجزيري النتيجة في الدقيقة 44 بعدما حصل على تمريرة من محمد حمدي زكي الي وضعه في مواجهة المرمى ليسكنها الشباك.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء بداعي لمسة اليد على حسن شاهين لاعب المقاولون العرب في الدقيقة 45+2 قبل أن يقرر إلغاء ركلة الجزاء بعد الرجوع إلى لقطات الفيديو بعدما اظهرت ارتطام الكرة في الصدر.

الشوط الثاني

وأجرى موسيماني المدير الفني للأهلي تبديل بين شوطي المباراة بمشاركة طاهر محمد طاهر بدلًا من محمود "كهربا". وحاول الأهلي في الشوط الثاني الوصول إلى المرمى بضغط هجومي على حساب الجانب الدفاعي، لكن ظلت الخطرة غائبة على مدار 10 دقائق. وتدخل موسيماني مجددًا وأشرف مروان محسن ومحمد شريف على حساب أليو ديانج، ووالتر بواليا، في الدقيقة 58. وقلص طاهر محمد طاهر الفارق بالدقيقة 60 من عمر المباراة بعدما سدد كرة أرضية مقوسة سكنت مرمى حسن شاهين من الزاوية اليمنى. وسنحت فرصة للتعادل أمام محمد شريف بعد الهدف مباشرة بعد عرضية من علي معلول لكن مهاجم الأهلي سددها رأسية أعلى من العارضة. وتصدى علي لطفي لركلة ثابتة خطيرة نفذها محمد سمير في الدقيقة 68 لترتطم في العارضة تخرج لضربة ركنية. وتعادل محمد شريف لصالح الأهلي في الدقيقة 70 بعد تمريرة برأسية من حمدي فتحي ليلعبها لزميله الذي سددها بالقدم في الشباك. وعاد موسيماني لإجراء تبدليين جديدين في الدقيقة 78 بمشاركة عمرو السولية وصلاح محسن بدلًا من حسين الشحات وياسر إبراهيم. وتقدم أفشة لصالح الأهلي في الدقيقة 81 من عمر لمباراة بتصويبة من داخل منطقة الجزاء هيئها له صلاح محسن وسكنت بجوار القائم الأيمن.

وحاول لاعبو المقاولون العرب ادراك هدف التعادل أمام الاهلي ، لكن دون جدوي ليطلق الحكم صافرته معلنا فوز الاهلي بثلاثة اهداف مقابل هدفين.