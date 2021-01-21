نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سينزو يهزم اهناسيا وفوز عاملين غارب وأبو كساة بالقسم الثالث في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أقيمت اليوم 4 مباريات بمنافسات الاسبوع السابع بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية بنى سويف والفيوم والبحر الاحمر .
وتعادل مركز شباب ابشواى أمام نظيره مركز شباب سنورس بنتيجة 1/1 .
ونجح عاملين غارب فى تحقيق فوز كبير على نظيره مطرطارس بنتيجة 1/4 .
وسقط اهناسيا فى فخ الخسارة بنتيجة ثقيلة أمام سينزو بخماسية نظيفة .
وخسر اطسا بملعبه امام ابو كساة بنتيجة 1/2 .
فيما تم تأجيل مباراة ببا وضيفه الواسطى ومباراة راس غارب امام مركز شباب الفيوم لتقام السبت القادم
ولن يلعب طامية مواجهات بتلك الجولة .
ترتيب المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث .
1 -سينزو 17 نقطة
2 - مطرطارس 13 نقطة .
3 - طامية 11 نقطة .
4 - ابو كساة 10 نقاط .
5 -الواسطى 10 نقاط .
6 - ابشواى 10 نقاط .
7 - سنورس 9 نقاط .
8 - عاملين غارب 9 نقاط .
9 - ببا 6 نقاط
10 - اهناسيا 5 نقاط .
11 - اطسا 5 نقاط
12 - مركز شباب الفيوم 3 نقاط .
13 - راس غارب صفر نقاط .