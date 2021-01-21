الرياضة

سينزو يهزم اهناسيا وفوز عاملين غارب وأبو كساة بالقسم الثالث

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أحمد جودة - القاهرة - أقيمت اليوم 4 مباريات بمنافسات الاسبوع السابع بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية بنى سويف والفيوم والبحر الاحمر  .


وتعادل مركز شباب ابشواى أمام نظيره مركز شباب سنورس بنتيجة 1/1 .

ونجح عاملين غارب فى تحقيق فوز كبير على نظيره مطرطارس بنتيجة 1/4 .

وسقط اهناسيا فى فخ الخسارة بنتيجة ثقيلة أمام سينزو بخماسية نظيفة .

وخسر اطسا بملعبه امام ابو كساة بنتيجة 1/2 .

فيما تم تأجيل مباراة ببا وضيفه الواسطى ومباراة راس غارب امام مركز شباب الفيوم لتقام السبت القادم

ولن يلعب طامية مواجهات بتلك الجولة .

ترتيب المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث .

1 -سينزو 17 نقطة

2 - مطرطارس 13 نقطة .

3 - طامية 11 نقطة .

4 - ابو كساة 10 نقاط .

5 -الواسطى 10 نقاط .

6 - ابشواى 10 نقاط .

7 - سنورس 9 نقاط .

8 - عاملين غارب 9 نقاط .

9 - ببا 6 نقاط

10 - اهناسيا 5 نقاط .

11 - اطسا 5 نقاط

12 - مركز شباب الفيوم 3 نقاط .

13 - راس غارب صفر نقاط .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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