نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ "ريمونتادا رائعة".. الأهلي يستعيد نغمة الانتصارات بفوز مثير على المقاولون العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حول الأهلي تأخره أمام ضيفه المقاولون العرب بهدفين للفوز بثلاثة أهداف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

سجل هدفي المقاولون العرب كلا من أيمن أشرف بالخطأ في مرماه، وسيف الدين الجزيري، في أحرز أهداف الأهلي الثلاثة كلا من طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة.

الشوط الأول

الأهلي بدأ المباراة بشكل قوي حيث مرر محمد هاني في الدقيقة الثانية تمريرة عرضية "جلت" من على أقدام فاروقا نور الدين مدافع المقاولون العرب داخل منطقة الجزاء وتصل الكرة لعلي معلول الذي سددها قوية لكن صمود حسن شاهين حارس مرمى ذئاب الجبل نجح في إبعادها عن مرماه ببراعة وحولها إلى ركلة ركنية.

وحصل ياسر إبراهيم على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة في الدقيقة 8 بعدما أعاق أحمد داوودا لاعب المقاولون العرب على حدود منطقة جزاء الأهلي لينفذ محمد سمير الركلة الحرة لكن تسديدته ارتطمت في الحائط.

وفي الدقيقة 11 سدد حمدي فتحي تصويبة قوية من على حدود منطقة جزاء المقاولون العرب لكن تصويبته مرت بدون عنوان وتبتعد عن مرمى حسن شاهين، ثم رواغ محمد هاني محمد مجلي داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة أعلى العارضة في محاولة خطيرة من الأهلي للتسجيل.

ومرر أليو ديانج تمريرة عرضية رائعة من الناحية اليمنى لكن تأخر بواليا أضاع فرصة خطيرة على الأهلي، لتصل إلى علي معلول الذي سدد الكرة عالية وبعيدة جدا عن مرمى حسن شاهين حارس مرمى فريق المقاولون العرب.

وفي الدقيقة 27 مرر أيمن أشرف كرة عرضية من الناحية اليسرى قابلها والتر بواليا بضرة رأسية لكنها لم تشكيل خطورة على حارس الذئاب ويُبعدها الدفاع بعيدة عن منطقة الجزاء.

وأهدر الكونغولي والتر بواليا أخطر فرص الشوط الأول في الدقيقة 34 بعدما فشل في تحول الكرة العرضية المتنقة من محمد مجدي أفشة وتضيع محاولة خطيرة للفريق الأحمر.

وفي الدقيقة 38 سدد باسم علي كرة قوية لترتطم بأقدام أيمن أشرف وتسكن شباك الحارس علي لطفي لتعلن الهدف الأول للمقاولون العرب في المباراة.

وفي الدقيقة 44 تلقى سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب تمريرة رائعة من محمد حمدي زكي وضعها المهاجم التونسي داخل المرمى معلنا الهدف الثاني لذئاب الجبل.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع احتسب حكم اللقاء محمود ناجي ركلة جزاء لصالح الأهلي لكن بالعودة لتقنية الفيديو المساعد "الفار" قام بإلغاء اللعبة، لينتهي الشوط الأول بتقدم المقاولون العرب بهدفين دون مقابل.

الشوط الثاني

وفي بداية الشوط الثاني قام موسيماني بإجراء أول التغييرات بإشراك طاهر محمد طاهر من أجل تنشيط الناحية الهجومية في الفريق الأحمر، حيث سدد محمد هاني الكرة عالية في الدقيقة 47 في أول المحاولات الهجومية للفريق الأحمر في بداية هذا الشوط.

وهدأ إيقاع اللعب بعد مرور الـ10 دقائق الأولى من الشوط الثاني ولم تشهد أي هجمات خطيرة للفريق الأحمر باستثناء تصويبة قوية لمحمد سمير مدافع المقاولون مرت بجوار القائم الأيسر لعلي لطفي.

وفي الدقيقة 58 قرر موسيماني إجراء تغييران في تشكيل الفريق الأحمر حيث دفع بالثنائي محمد شريف ومروان محسن بدلا من أليو ديانج ووالتر بواليا في محاولة هجومية أخرى من المدرب الجنوب إفريقي لتنشيط الناحية الهجومية للفريق الأحمر.

ومع حلول الدقيقة 60 سدد طاهر محمد طاهر تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن الكرة شباك الحارس حسن شاهين معلنا الهدف الأول للأهلي وهدف تقليص النتيجة.

بعد الهدف الأول للأهلي مرر علي معلول الكرة عرضية من الناحية اليسرى على رأس محمد شريف لكن الأخير سدد الكرة أعلى عارضة المقاولون العرب، ثم حصل بعدها محمد حمدي زكي لاعب الذئاب على البطاقة الصفراء بسبب اعتراضه على محمود ناجي حكم المباراة.

ومرر علي معلول كرة عرضية في الدقيقة 62 قابلها مروان محسن برأسه لكن حسن شاهين حارس مرمى المقاولون العرب أمسك الكرة بسهولة، ثم حصل حمدي فتحي على البطاقة الصفراء في المباراة بعد عرقلة أحمد داوودا من الخلف على حدود منطقة جزاء الأهلي من الناحية اليسرى.

وأنقذا العارضة مرمى الأهلي من استقبال الهدف الثالث بعد تسديد محمد سمير مدافع المقاولون العرب من الركلة الحرة المباشرة في محاولة خطيرة للتسجل من قبل الضيوف.

وفي الدقيقة 70 نجح محمد شريف مهاجم الأهلي في إدراك التعادل للمارد الأحمر بعد تلقيه الكرة من زميله أيمن أشرف داخل منطقة الجزاء أسكنها شريف داخل الشباك ومعيدًا المباراة إلى نتيجة التعادل.

بعد الهدف الثاني للأهلي وفي الدقيقة 74 سدد محمد أفشة الكرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن لحسن شاهين حارس مرمى المقاولون العرب، ثم حصل حسين الشحات لاعب الأهلي على البطاقة الصفراء في المباراة بعد تدخله بقوة على لاعب الذئاب، ليسددها محمد سمير سهلة في يد علي لطفي حارس مرمى الفريق الأحمر، ليجري موسيماني أخر تغييران له بإشراك صلاح محسن وعمرو السولية بدلا من حسين الشحات وياسر إبراهيم.

وفي الدقيقة 80 مرر صلاح محسن الكرة لزميله محمد مجدي أفشة على حدود منطقة الجزاء ليسددها قوية داخل الشباك معلنا الهدف الثالث للمارد الأحمر في المباراة، وهدف التقدم.

بعد هدف التقدم للأهلي حاول لاعبو المقاولون العرب العودة للمباراة وإحراز هدف التعادل لكن المباراة ظلت على حالها لينتهي اللقاء بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 20 ليحتل صدارة ترتيب الدوري مؤقتا انتظار لمباراة الزمالك أمام أسوان، بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر.