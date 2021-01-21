نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي تشيلسي لمواجهة نظيره وولفرهامبتون، مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة تشيلسي أمام نظيره وولفرهامبتون، على أرضية ملعب ستامفورد بريدج.

ويحتل تشيلسي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.