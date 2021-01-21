اليوفي بطلا لكأس السوبر الإيطالي و كريستيانو رونالدو يحقق رقماً مميزاً

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عمر شويل - جدة اليوفي كان يعاني في خلال الأيام القلية الماضية من تراجع الأداء وتراجع في نتائج الدوري الإيطالي لكرة القدم الموسم الرياضي، حيث لعب يوفنتوس ضد انتر ميلان يوم الأحد الماضي والموافق 17 من شهر يناير الجاري 2021 ميلادية وانتهت المباراة بخسارته ضد انتر ميلان بتحقيق هدفين نظيفين لميلان،وتم لعب المباراة علي ملعب “سان سيرو” وذلك في إطار مواجهات الجولة الثامنة عشر من بطولات الدوري الإيطالي الممتاز وقد قام بتسديد الهدفين كلاً من اللاعبين أرتورو فيدال واللاعب نيكولو باريلا، وقد باءت جميع محاولات المدرب الخاص بفريق يوفنتس ” بيرلو” بالفشل في تحقيق نتائج إيجابيه مع الفريق خلال الفترة السابقة حيث انهزم الفريق في تحقيق أكثر من 10 انتصارات خلال أول 17 مواجهه، وأشار بيرلو مدرب يوفنتوس علي انه يعمل علي تطوير أداء الفريق وزيادة نسبة استحواذه في المباريات.

اليوفي بطلاً لكأس السوبر الإيطالي

اللاعب العالمي الشهير كريستيانو رونالدو واصل تألقه وتميزه في الموسم الرياضي الحالي وقاد فريق اليوفنتس في تحقيق لقب كأس السوبر الإيطالي والذي انتهي بهزيمة فريق نابولي، حيث أقيمت المباراة بين فريق نابولي و اليوفي أمس الأربعاء الموافق 20 من شهر يناير الجاري 2021 ميلادية علي استاد “مابي”، حيث انتهت المباراة بفوز فريق يوفنتوس علي فرق نابولي وتحقيق هدفين نظيفين قد حقق هذين الهدفين اللاعب كريستيانو رونالدو في الدقيقة 64 من المباراة وحقق أيضاً اللاعب ألفارو موراتا الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل الضائع، وبهذا أصبح نادي يوفنتس الفريق الأول لكرة القدم قد تم تتويجه بهذا اللقب للمرة التاسعة في بطولة كأس السوبر الإيطالي ، وبهذا اصبح الفريق الكثر حصولاً علي هذا اللقب علي منافسيه ميلان ولاتسيو وانتر ميلان الذي حاز كلاً من الفريقين علي اللقب خمس مرات فقط .

اليوفي و كريستيانو رونالدو

وقد أشاد الجميع إلي لعب كريستيانو رونالدو مع فريق اليوفي خلال المباريات الأخيرة والذي حقق بها رقماً مميزاً بعد هدفة ضد نابولي ، ومن المعروف أن كريستيانو رونالدو نجح في تسجيل 32 هدف خلال مباريات ال32 الأخيرة التي أجراها اللاعب مع الفريق الأول لكرة القدم في نادي يوفنتوس في جميع لبطولات، وبهذا يصل اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو إلي تحقيق الهدف رقم 760 خلال مسيرته الكاملة بعد تخطية سن الثلاثين عاماً في الملاعب في أكثر من 4 أندية ومع المنتخب البرتغالية، وبهذا اصبح اللاعب كريستيانو رونا لدوا افضل هداف في تاريخ كرة القدم علي الإطلاق ، وكذلك تفوق علي غريمه اللاعب جوزيف بيكان وأيضا البرازيلي بيليه.