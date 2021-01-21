القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد بيرنلي اليوم

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محمد سياف - ابو ظبي - يلتقي ليفربول ضد بيرنلي اليوم في إطار مباريات الأسبوع الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز علي ملعب إنفيلد معقل الريدز، وفي هذا التقرير نستعرض جميع القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبيرنلي حتي يمكن للجمهور العربي النجم المصري محمد صلاح.

ويسعر ليفربول بالفوز بالمباراة لمصاحله جماهيره وإستعادة الإنتصارات الغائبة منذ 4 مباريات في الدوري الإنجليزي، حيث تعادل مع وست بروميتش ألبيون 1 – 1، وتعادل أيضًا مع كل من نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد بدون أهداف، وهُزم أمام ساوثهامبتون بهدف دون رد.

ويخوض ليفربول مباراة اليوم وهو في المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 34 نقطة، بينما يمتلك بيرنلى 16 نقطة فى المركز السابع عشر.

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موعد مباراة ليفربول ضد بيرنلي

وتنطلق مباراة ليفربول ضد بيرنلي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية، الثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة على قناتي beIN SPORT HD 2، و beIN Sports HD 1 بشكل حصري في دول الشرق الأوسط، ويُعلق علي أحداث المباراة المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد بيرنلي

ويمكن لمحبي ومتابعي الدوري الإنجليزي الممتاز علي مستوي العالم مشاهدة مباراة ليفربول اليوم ضد بيرنلي علي أحد القنوات التالية: