موعد مباراة ليفربول اليوم ضد بيرنلي والقنوات الناقلة في الدوري الانجليزي

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محمد سياف - ابو ظبي - في إطار متابعة موقع مصر فايف لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، زادت عمليات البحث في محرك جوجل حول موعد مباراة ليفربول اليوم ضد فريق بيرنلي والقنوات الناقلة للمباراة ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من البريميرليج موسم 2020 / 2021.

موعد مباراة ليفربول اليوم

وستقام مباراة ليفربول اليوم الخميس الموافق 21 شهر يناير 2021 علي ملعب أنفيلد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

وستُذاع مباراة ليفربول ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم حصريًا على قناة beIN Sports HD 2 بتعليق الجزائري حفيظ دراجي، ويمكنكم الإطلاع علي تقرير شامل حول القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد بيرنلي اليوم.

ويسعى النجم المصري محمد صلاح، قيادة الريدز لاستعادة الانتصارات وإيقاف نزيف النقاط، وذلك بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال حيث تعادل ليفربول في 3 مباريات، وتلقي الهزيمة في المباراة الأخيرة.

بينما يرغب فريق بيرنلي في تحقيق نتيجة إيجابية، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والهروب من منطقة الهبوط.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة، بينما يمتلك بيرنلي 16 نقطة تضعه في المركز السابع عشر.

يذكر أن آخر مباراة جمعت ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي،انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.