دخل الفريق الاول لكوكاكولا بقيادة تامر مصطفي المدير الفنى في معسكر مغلق عقب انتهاء تدريب اليوم استعدادا لمباراة الغد امام القناة ضمن مباريات الجولة العاشرة للممتاز ب والتى ستقام على ملعب الدفاع الجوي
وعقد تامر مصطفي جلسة مع اللاعبين وطالبهم باستمرار الانتصارات بعد ان نجح الفريق في الفوز في آخر ثلاث مباريات بالدوري وارتفاع رصيد الفريق للنقطة ١٣ بالمركز الرابع
ويضم الجهاز الفنى بجانب مصطفي كلا من رضا الفيداوي مدرب عام وحمد صالح مدرب ومحمد مصطفى مخطط أحمال وصبحي درويش مدرب حراس وايمن عبد القادر مدير اداري وحسن وهبي مدير مالي وهيثم ابراهيم شئون لاعبين واحمد حمدي علاج طبيعي وبهاء ابراهيم مدلك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوكاكولا يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لعبور القناة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.