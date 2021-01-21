عبد الحفيظ: حققنا فوزا مهمّا أمام المقاولون.. ونثق في قدرات اللاعبين

أبدى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، سعادته بفوز الفريق اليوم على المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وقال: «الفوز اليوم يؤكد معاني مهمة جدا في كرة قدم، وهي التمسك برغبة الفوز من أجل حصد النقاط الثلاث مهما كانت الصعوبات».
وأوضح أن الجهاز الفني تحدث مع اللاعبين بين شوطي المباراة وطالبهم بضرورة الثقة والإخلاص في الملعب، من أجل تعديل النتيجة خاصة أننا كنا الأفضل من المنافس وهو ما حدث بالفعل.
وأشار عبد الحفيظ إلى أن الفوز على المقاولون اليوم كان مهمًّا للغاية من أجل استعادة الانتصارات، مؤكدًا أن الصفحة انتهت تمامًا وسنبدأ فورًا التفكير في مباراة بيراميدز المقرر لها الثلاثاء المقبل، خاصة أنها مباراة مهمة جدا في مشوار الدوري.
وأوضح عبد الحفيظ أن التفكير في كأس العالم للأندية الذي بات قريبًا جدًّا أمر طبيعي ولا إرادي، ولكن نحن في الأهلي نفكر في الظروف الحالية ومبارياتنا المهمة في الدوري.
وأشار إلى أن الجهاز الفني أبلغ اللاعبين بين الشوطين أن تاريخ الأهلي دائمًا يشهد التغلب على الأوقات الصعبة ومن ثم كان الجميع مطالب بالعودة في الشوط الثاني، وهو ما حدث بعد تعديل النتيجة والتقدم على المنافس.
واختتم عبد الحفيظ تصريحاته قائلا: «نثق في لاعبي الأهلي بشكل دائم من أجل الاستمرار في تحقيق الانتصارات».
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