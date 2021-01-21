الرياضة

عبد الحفيظ: حققنا فوزا مهمّا أمام المقاولون.. ونثق في قدرات اللاعبين

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أبدى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، سعادته بفوز الفريق اليوم على المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وقال: «الفوز اليوم يؤكد معاني مهمة جدا في كرة قدم، وهي التمسك برغبة الفوز من أجل حصد النقاط الثلاث مهما كانت الصعوبات».

وأوضح أن الجهاز الفني تحدث مع اللاعبين بين شوطي المباراة وطالبهم بضرورة الثقة والإخلاص في الملعب، من أجل تعديل النتيجة خاصة أننا كنا الأفضل من المنافس وهو ما حدث بالفعل.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الفوز على المقاولون اليوم كان مهمًّا للغاية من أجل استعادة الانتصارات، مؤكدًا أن الصفحة انتهت تمامًا وسنبدأ فورًا التفكير في مباراة بيراميدز المقرر لها الثلاثاء المقبل، خاصة أنها مباراة مهمة جدا في مشوار الدوري.

وأوضح عبد الحفيظ أن التفكير في كأس العالم للأندية الذي بات قريبًا جدًّا أمر طبيعي ولا إرادي، ولكن نحن في الأهلي نفكر في الظروف الحالية ومبارياتنا المهمة في الدوري.

وأشار إلى أن الجهاز الفني أبلغ اللاعبين بين الشوطين أن تاريخ الأهلي دائمًا يشهد التغلب على الأوقات الصعبة ومن ثم كان الجميع مطالب بالعودة في الشوط الثاني، وهو ما حدث بعد تعديل النتيجة والتقدم على المنافس.

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته قائلا: «نثق في لاعبي الأهلي بشكل دائم من أجل الاستمرار في تحقيق الانتصارات».

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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