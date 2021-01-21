الرياضة

موسيماني: روح الفانلة الحمراء وراء فوز الأهلي على المقاولون

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عبر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب المقاولون العرب بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأكد أنه رغم تأخر الفريق في الشوط الأول بهدفين دون رد نجح الأهلي في العودة بالنتيجة وتحقيق فوز مثير.

وأضاف أن الروح الإيجابية وروح الفانلة الحمراء والإيمان بالفوز باستمرار، وهي الأمور التي ظهرت في شوط المباراة الثاني، رجحت كفة الفريق، إلا أنها مخاطرة كبرى، فربما لا يسعفنا الوقت لتسجيل الأهداف.

وشدد على أنه وللمرة الأولى ينفعل ويتحدث بصوت عالٍ مع اللاعبين بين شوطي المباراة من أجل تعديل الأخطاء واللحاق بالمباراة.

وأشاد موسيماني بالجهاز الفني المعاون الذي قام بالعديد من الأمور، لتعديل طريقة اللعب والتشكيل 3 مرات في شوط المباراة الثاني، لزيادة الفاعلية الهجومية وإدراك الفوز بإجراء العديد من التبديلات وتغيير أماكن اللاعبين، وهو ما تكلل بعودة الفريق للمباراة وتحقيق الفوز.

وأشاد موسيماني بمستوى علي لطفي حارس مرمى الفريق، مؤكدًا أنه قدم مباراة جيدة، مشيرًا إلى أن خط الدفاع ارتكب العديد من الأخطاء الدفاعية في الشوط الأول أسفرت عن تسجيل هدفين، ولا يتحمل الحارس مسئولية أي منهما.

وكان الأهلي قد تمكن من تحقيق ريمونتادا بعد التأخر بهدفين دون رد، والعودة في النتيجة والفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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