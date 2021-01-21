موسيماني: روح الفانلة الحمراء وراء فوز الأهلي على المقاولون

عبر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب المقاولون العرب بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري.
وأكد أنه رغم تأخر الفريق في الشوط الأول بهدفين دون رد نجح الأهلي في العودة بالنتيجة وتحقيق فوز مثير.
وأضاف أن الروح الإيجابية وروح الفانلة الحمراء والإيمان بالفوز باستمرار، وهي الأمور التي ظهرت في شوط المباراة الثاني، رجحت كفة الفريق، إلا أنها مخاطرة كبرى، فربما لا يسعفنا الوقت لتسجيل الأهداف.
وشدد على أنه وللمرة الأولى ينفعل ويتحدث بصوت عالٍ مع اللاعبين بين شوطي المباراة من أجل تعديل الأخطاء واللحاق بالمباراة.
وأشاد موسيماني بالجهاز الفني المعاون الذي قام بالعديد من الأمور، لتعديل طريقة اللعب والتشكيل 3 مرات في شوط المباراة الثاني، لزيادة الفاعلية الهجومية وإدراك الفوز بإجراء العديد من التبديلات وتغيير أماكن اللاعبين، وهو ما تكلل بعودة الفريق للمباراة وتحقيق الفوز.
وأشاد موسيماني بمستوى علي لطفي حارس مرمى الفريق، مؤكدًا أنه قدم مباراة جيدة، مشيرًا إلى أن خط الدفاع ارتكب العديد من الأخطاء الدفاعية في الشوط الأول أسفرت عن تسجيل هدفين، ولا يتحمل الحارس مسئولية أي منهما.
وكان الأهلي قد تمكن من تحقيق ريمونتادا بعد التأخر بهدفين دون رد، والعودة في النتيجة والفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
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