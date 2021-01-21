مسحة طبية للاعبي البنك الأهلي قبل مواجهة إنبي

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي ، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وذلك على هامش المران الذي أقيم اليوم استعدادا لمواجهة فريق انبي ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز الأحد المقبل

وتأتي المسحة الطبية ضمن البروتوكول المتبع للاتحاد المصري لكرة القدم قبل مباريات بطولة الدوري الممتاز للكشف عن فيروس كورونا.

ويستعد الفريق لمواجهة إنبي في المباراة المقرر لها الأحد المقبل على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري الممتاز.