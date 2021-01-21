تعلموا من خطأ جيلنا.. متعب يوجه نصيحة للاعبي الأهلي قبل مونديال الأندية

وجه عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق نصيحة للجيل الحالي قائلا لهم: "لا تفكروا الآن في المشاركة في كأس العالم للأندية".

وتحدث متعب عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "أنا شاركت في كأس العالم للأندية أربع مرات، ووقعنا في خطأ حينما قلنا إننا سنفوز بالبطولة حصلنا على المركز السادس ، حينما لم نفكر في الأمر وأزلنا الضغوط من على أنفسنا حصلنا على المركز الثالث".

وأكمل : "مانويل جوزيه مدرب الأهلي التاريخي قال لنا هذه البطولة تكريم لكم على التتويج بدوري أبطال إفريقيا، استمتعوا بالحدث الأكبر وفكروا في كل مباراة بشكل منفرد".

وأردف متعب : "أقول للاعبين لا تفكروا في لقاء الدحيل أو بايرن ميونيخ، فكروا في لقاء بيراميدز ثم استمتعوا بكأس العالم ولنرى أين سوف تذهبون تعاملوا مع كل مباراة بظروفها الخاصة ولنرى ماذا سوف يحدث".

ويلاقي الأهلي منافسه الدحيل القطري في افتتاح مبارياته بمونديال الأندية في الرابع من شهر فبراير المقبل.