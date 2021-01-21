بعد زيادة الإصابات.. إلغاء تدريبات الاتحاد السكندري

حرص حسام حسن المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على عقد اجتماع مع لاعبي الفريق عقب تأجيل لقاء مصر المقاصة لرفع الروح المعنوبة للاعبين. وقرر حسام حسن الغاء التدريبات اليومية ومنح الفريق راحة غدا علي ان يتم استئناف التدريبات يوم السبت المقبل. جاء ذلك عقب ظهور نتائج المسحة الطبية للفريق والتي اكدت اصابة 12 لاعبا بالاضافة الي 4 من عناصر الجهاز الفني.

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة نادى الاتحاد السكندرى و نادى مصر المقاصة في إطار مباريات الأسبوع التاسع و التي كان من المقرر إقامتها بعد غد السبت 23 يناير2021 بإستاد المقاولون العرب لتقام يوم الأربعاء الموافق 3 فبراير 2021 بإستاد المقاولون العرب في تمام الثانية و النصف عصرًا ، و ذلك نظرًا لإيجابية ( 6 ) مسحات جديدة بين صفوف لاعبى الفريق بالإضافة إلى استمرار إصابة ( 6 ) لاعبين أيضًا بالفريق ليصل إجمالي اللاعبين المصابين بصفوف فريق الاتحاد السكندرى الذين ثبتت إيجابية المسحة الطبية لهم ( 12 ) لاعبًا بالإضافة إلى ( 4 ) حالات إيجابية بين صفوف الجهاز الفني.

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