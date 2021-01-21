3 مرشحين لتولي تدريب تشيلسي حال إقالة لامبارد

يبحث نادي تشيلسي الإنجليزي عن مدرب جديد أكثر خبرة واحترافية ليحل بديلا لفرانك لامبارد، المدرب الحالي، واللاعب الأسطورة السابق للنادي.

ويواجه لامبارد موجة من الضغوطات المتزايدة داخل النادي والغضب الكبير بعد هزيمة النادي أمام ليستر سيتي الثلاثاء الماضي بهدفين ليصعد ليستر إلى قمة ترتيب الدوري ويتخلف رجال لامبارد عنهم بتسع نقاط كاملة ليستقر في المركز الثامن.

وحسب ما نشرته شبكة "سكاي سبورتس" فإن الثنائي أليجري وتوخيل يأتيان على رأس أولويات الإدارة لتولي مهمة تدريب تشيلسي، كما يأتي شيفيتشينكو ضمن المرشحين.

وسيجري تشيلسي تغييرًا إذا اعتقدوا أن هناك مدربًا آخر يمكنه الاستفادة بشكل أكبر من مجموعة اللاعبين الحالية.

وتعد أهم أسباب الضغوط داخل النادي هي إنفاق لامبارد لأكثر من 230 مليون جنيه استرليني لتدعيم صفوف النادي بصفقات شابة ضمن موسم الانتقالات الصيفية الماضية.