بمشاركة بادجي.. أنقرة جوجو يعود للانتصارات على حساب قاسم باشا فى الدوري التركي

استطاع نادي أنقرة جوجو المنافس في بطولة الدوري التركي استعادة نغمة الانتصارات بعد غياب طويل، على حساب قاسم باشا في الجولة العشرين من المسابقة المحلية، بهدف نظيف.

وشهدت المباراة مشاركة مهاجم النادي الأهلي المعار أليو بادجي أساسيًا، بعد ساعات قليلة من الإعلان عن الصفقة رسميًا من قبل أنقرة جوجو (طالع التفاصيل)، وحتى الدقيقة 79.

وقدم بادجي أداءً متوسطًا في مباراة اليوم أمام قاسم باشا، ولكن لم يكن هناك اعتماد على العرضيات من طرف زملائه في أنقرة جوجو، حتى تم استبداله من المدرب مصطفى دلجي.

وجاء هدف أنقرة جوجو الوحيد عن طريق النيران الصديقة لمدافع قاسم باشا فلورين هادريوناي، في الدقيقة 16 من الشوط الأول.

وبهذا الهدف يحقق أنقرة جوجو الفوز بعد غياب 3 مباريات كان يتلقى فيها الفريق التركي الهزيمة، ليرتفع رصيده عند النقطة 18، ويصعد مركزًا ليصبح في المرتبة التاسعة عشر.

بينما تجمد رصيد قاسم باشا عند النقطة 22 في المركز السادس عشر في بطولة الدوري التركي.