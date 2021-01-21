المقاولون العرب يكشف سر تراجع مستواه بالشوط الثاني وفوز الأهلي بثلاثية

كشف محمد عادل المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب سبب تراجع لاعبي الفريق أمام في الشوط الثاني أمام الأهلي، وهزيمتهم بعدما كانوا متقدمين بهدفين في الشوط الأول.
وقال عادل خلال تصريحاته عقب انتهاء المباراة إن، لو كان لاعبو المقاولون العرب صدقوا أنفسهم أنهم متقدمون على الأهلي بهدفين مقابل لا شيء لكانوا تماسكوا أكثر من ذلك.
وأضاف عادل أن، المقاولون قدم مباراة جيدة على مدار الشوطين، وهناك إمكانات كبيرة للاعبي الأهلي وتوفيق كبير، وثلاث فرص بثلاثة أهداف للأهلي.
وأشار عادل إلى أن، فريق المقاولون كان خائفًا أكثر من اللازم للحفاظ على الأهداف، ونتج عن ذلك توتر زائد وتمكن الأهلي من استغلال الموقف وحقق ريمونتادا.
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