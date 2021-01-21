وزير الرياضة يشهد مباراة البرازيل والمجر في بطولة العالم لليد

كما حضر اللقاء السفير البرازيلي H.E.Antonio de Aguiar patriota والسيدة حرمه Mrs . Tania Cooper patriota ، وسفير دولة المجر H.E. Andras Kovacs وابنه Bence Kovacs .
وتغلب المنتخب المجري على نظيره البرازيلي بنتيجة 29-23 في المجموعة الأولي والتي انطلقت في الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية ، ضمن منافسات الدور الرئيسي لفاعليات كأس العالم لكرة اليد رجال مصر 2021 .
وقبيل حضوره المباراه ، تابع وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لليد ، تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتنظيمية بالصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة .
ويأتي حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للمباراة ضمن متابعاته اليومية لأحداث وفعاليات بطولة العالم لليد مصر 2021 ، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 - 31 يناير الجاري ، بمشاركة 32 منتخب .
يذكر أن منتخب البرازيل والمجر يقعان بالمجموعة الأولى والتي تضم أسبانيا وألمانيا وبولندا واراجواي .
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