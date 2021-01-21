جريزمان يقود هجوم برشلونة أمام كورنيلا بكأس ملك إسبانيا

أعلن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، عن تشكيل فريقه لمباراة كورنيلا، في الدور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا. ويغيب ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، عن فريقه بالمباراة، بسبب الإيقاف، حيث تعرض للطرد بالمواجهة الماضية أمام أتليتك بلباو بنهائي السوبر، ووقعت عليه عقوبة الإيقاف لمباراتين. ويلعب برشلونة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: نيتو. خط الدفاع: مينجويزا – أراخو – لينجليت - فيربو خط الوسط: بيانيتش – موريبا - ريكي بويج خط الهجوم: ترينكاو – برايثوايت – أنطوان جريزمان

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