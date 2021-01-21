تشكيل ليفربول أمام بيرنلي.. محمد صلاح على دكة البدلاء

استقر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على التشكيل الأساسي لمواجهة بيرنلي اليوم، الخميس، في تمام العاشرة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري المصري.
وجاء تشكيل ليفربول كالاتي
حراسة المرمى: أليسون
خط الدفاع: أرنولد - فابينيو - ماتيب - روبرتسون.
خط الوسط: هندرسون- فينالدوم - تياجو ألكانتارا.
خط الهجوم: أوريجي - ساديو ماني - شاكيري.
وتقام مباراة ليفربول ضد بيرنلي في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورت 1 و 2 بتعليق حفيظ دراجي.
ولم يتذوق ليفربول طعم الفوز آخر 4 مباريات، حيث تعادل مع وست بروميتش 1 - 1، ومع نيوكاسل بدون أهداف، ثم خسر أمام ساوثهامبتون بهدف دون رد، وأخير تعادل مع مانشستر يونايتد، ليفقد بذلك صدارة الدوري الإنجليزي لصالح مانشستر يونايتد.
كما فشل ليفربول في تسجيل أي هدف خلال آخر 3 مباريات في الدوري الإنجليزي، لأول مرة منذ 2015.
في المقابل يطمح بيرنلي في تقديم نتيجة إيجابية أمام الريدز، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.
يذكر أن آخر مباراة جمعت ليفربول وبيرنلي، كانت في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1.
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