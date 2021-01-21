تشكيل ليفربول أمام بيرنلي.. محمد صلاح على دكة البدلاء

استقر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على التشكيل الأساسي لمواجهة بيرنلي اليوم، الخميس، في تمام العاشرة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري المصري.

وجاء تشكيل ليفربول كالاتي

حراسة المرمى: أليسون خط الدفاع: أرنولد - فابينيو - ماتيب - روبرتسون. خط الوسط: هندرسون- فينالدوم - تياجو ألكانتارا. خط الهجوم: أوريجي - ساديو ماني - شاكيري.

وتقام مباراة ليفربول ضد بيرنلي في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورت 1 و 2 بتعليق حفيظ دراجي.