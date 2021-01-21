نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "البدري" يستقر على الاستعانة بنجم الزمالك "المتوهج" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر والجهاز الفني على ضم إمام عاشور نجم الزمالك إلى صفوف معسكر المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

وحصل إمام عاشور على إشادة الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البدري في ظل المستويات الفنية الرائعة التي يقدمها مع الفارس الأبيض في الفترة الماضية.

واستقر المدير الفني لمنتخب مصر على ضم عاشور في ظل قدرته على المشاركة في أكثر من مركز سواء في خط الوسط أو تحت رأس الحربة أو مركز الجناح.

وتمكن إمام عاشور من تقديم أوراق اعتماده بشكل رائع في التشكيل الأساسي للزمالك وتحديدًا عقب ابتعاد فرجاني ساسي عن المشاركة بشكل أساسي.