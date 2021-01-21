نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغلب مانشستر سيتي على ضيفه أستون فيلا بهدفين دون رد، في لقاء مؤجل من الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي أقيم بملعب الإتحاد.

جاء هدف السيتي الأول عبر بيرناردو سيلفا في الدقيقة 79، وأتبعه إلكاي جوندوجان بالهدف الثاني في الدقيقة 90.

بهذا الفوز، أصبح رصيد مانشستر سيتي 38 نقطة وتقدم للمركز الثاني، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 26 وتراجع للمركز الحادي عشر.

ويواجه مانشستر سيتي في المباراة المقبلة، نظيره ويست بروميتش ألبيون، بمعقل الأخير، "ذا هاوثورنز".

وتقام المباراة مساء الثلاثاء 26 يناير، في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة، الثامنة بتوقيت جرينتش.