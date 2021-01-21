نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيلة برشلونة الرسمية أمام كورنيا بكأس ملك إسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رونالد كومان مدرب برشلونة تشكيلة البلاوجرانا أمام كورنيا المقرر إقامتها بعد قليل، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وشهدت تشكيلة كومان العديد من المفاجآت خاصة أن اللقاء يلعب في كأس ملك إسبانيا ضد أحد الأندية المغمورة.

وحاء تشكيل برشلونة على النحو التالي: