نشر " دوت الخليج " مجموعة من الأخبار التي تخص النادي الأهلي سواء المحلية أو الإفريقية، التي جاءت على مدار اليوم من خلال السطور الآتية:
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تأجيل مباراة الأهلي والمريخ السوداني في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.
قال أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي إن جيرالدو جناح الفريق السابق سيحصل على رقم أقل من 500 ألف دولار بعد فسخ عقده، مشيرا إلى أنه توصل للاتفاق المناسب لكل الأطراف.
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" عن عقوبات على لاعبي الأهلي والزمالك بعد نهائي "القرن" الأفريقي الذي أقيم منذ شهرين على أرضية ملعب "القاهرة" الدولي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار النادي الأهلي.. عقوبات قاسية على حسين الشحات.. ريمونتادا قوية أمام المقاولون.. موعد جديد لمواجهة المريخ السوداني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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