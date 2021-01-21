علاء السيد: أحمد الأحمر جاهز لمباراة بيلاروسيا غدا

أكد علاء السيد، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية باتحاد اليد المصرى، أن هناك التزاما كاملا والروح المعنوية عالية بين اللاعبين داخل معسكر الفريق استعدادًا للقاء المرتقب أمام بيلا روسيا المقرر إقامته غدًا الجمعه على الصالة الكبرى بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة في إطار الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد للرجال مصر ٢٠٢١.
واضاف" السيد" أن كل أعضاء المنتخب المصري في حالة معنوية مرتفعة وتسود روح التفاؤل بين الجميع، خاصة بعد الاداء المتميز خلال اللقاء أمام الاتحاد الروسي وانتهت بنتيجة ٢٣/٢٨ لصالحنا، وكان التألق واضحا لمعظم اللاعبين خاصة كابتن الفريق أحمد الأحمر، الذي حصل بجدارة على رجل المباراة وأريد أن اطمئن الجميع انه سيكون جاهز للمشاركة أمام بيلا روسيا بعد أن خضع للعديد من جلسات العلاج المكثف وسيكون جاهز بإذن الله غدًا الجمعه.
وأوضح رئيس لجنة المنتخبات الوطنية باتحاد اليد المصرى، بالطبع نعلم جيدًا قوة الخصم بيلاروسيا وانه يمتلك مجموعة من اللاعبين المتميزين خاصة الجناح الأيسر هذا بجانب سرعة اللعب في الهجمات المرتدة، وطالبت من لاعبينا التركيز في اللقاء باعتباره عنق الزجاجه الذى سوف به الي الدور الثاني للبطولة.
واطالب جماهيرنا المصرية بالدعاء بالتوفيق لمنتخبنا الوطنى والمرور من الخصم العنيد بيلاروسيا.
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