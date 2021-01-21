نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تداعيات توديع ريال مدريد لكأس إسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن تداعيات إقصاء ريال مدريد الإسباني من بطولة كأس ملك إسبانيا مازالت مستمرة وذلك عقب الخسارة على يد ديبورتيفو ألكويانو بهدفين مقابل هدف في دور الـ32 من البطولة.

وأفاد الصحفي خوسيه لويس سانشيز بأن أحد اللاعبين أخبره يوم الإثنين أنّ زين الدين زيدان لم يتحدّث مع بعض اللاعبين منذ شهور.

وألمح الصحفي إيدو أبيدال أن زيدان يفتقر إلى التواصل مع اللاعبين الشباب لذلك هم يطالبون بالرحيل وهناك لاعبون آخرون يستسلمون أمام الأمر الواقع.

وأوضح أبيدال أن الذين يرون زيدان في كل يوم يرون بأن المدير الفني مختلف عما كان خلال فترته الأولى مع الفريق.