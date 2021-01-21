أحمد جودة - القاهرة - تقام في الثانية والنصف من عصر الجمعه منافسات الجولة الثالثة بدورى القسم الرابع ببنى سويف وسط مشاركة 4 فرق فقط .

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مباريات الجولة الثالثة بالقسم الرابع ببنى سويف في المقال التالي

امير السيد

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