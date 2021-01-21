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تعرف على مباريات الجولة الثالثة بالقسم الرابع ببنى سويف

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أحمد جودة - القاهرة - تقام في الثانية والنصف من عصر الجمعه منافسات الجولة الثالثة بدورى القسم الرابع ببنى سويف وسط مشاركة 4 فرق فقط .

مركز شباب باروط بقيادة مديره الفنى محمد حسن يسعى لتحقيق نتيجة ايجايبية أمام ضيفه نجوم مصر بقيادة مديره الفنى محمد لطفى كابوريا الباحث عن التقدم بجدول المنافسة .

فيما يستضيف لافيينا بقيادة مديره الفنى عصام عيد نظيره سمسطا الرياضى بقيادة مديره الفنى احمد رمضان .

وتشهد مباريات القسم الرابع سخونة كبرى خاصة فى ظل المنافسة على الصعود .

ترتيب المجموعة

1 - لافيينا 6 نقاط .

2 - نجوم مصر 3 نقاط .

3 - نادى سمسطا نقطة .

4 - باروط نقطة .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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