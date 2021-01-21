نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مباريات الجولة الثالثة بالقسم الرابع ببنى سويف في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تقام في الثانية والنصف من عصر الجمعه منافسات الجولة الثالثة بدورى القسم الرابع ببنى سويف وسط مشاركة 4 فرق فقط .
مركز شباب باروط بقيادة مديره الفنى محمد حسن يسعى لتحقيق نتيجة ايجايبية أمام ضيفه نجوم مصر بقيادة مديره الفنى محمد لطفى كابوريا الباحث عن التقدم بجدول المنافسة .
فيما يستضيف لافيينا بقيادة مديره الفنى عصام عيد نظيره سمسطا الرياضى بقيادة مديره الفنى احمد رمضان .
وتشهد مباريات القسم الرابع سخونة كبرى خاصة فى ظل المنافسة على الصعود .
ترتيب المجموعة
1 - لافيينا 6 نقاط .
2 - نجوم مصر 3 نقاط .
3 - نادى سمسطا نقطة .
4 - باروط نقطة .