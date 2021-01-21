الأهلي يقلب الطاولة على المقاولين .. ويكرر السيناريو للمرة الرابعة في تاريخه

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محمد سياف - ابو ظبي - حسم النادي الأهلي المصري اليوم اللقاء الذي جمع بينه وبين ذئاب الجبل (المقاولون العرب)، على ملعب السلام في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الخميس 21 يناير، وجاء سيناريو المبارة مثيرًا للغاية حيث تفوق المقاولون في الشوط الأول بإحراز هدفين نظيفين، وحافظ على شباكه نظيفة، واستغل في ذلك الفجوات الكبيرة في دفاع النادي الأحمر والذي كان في أسوأ حالاته على الإطلاق، وإليكم سيناريو المباراة الذي تكرر أربع مرات من خلال موقع مصر فايف .
النادي الأهلي يقلب الطاولة على المقاولين
ويبدو أن ما دار في غرفة الملابس قلب الموازين، وجعل الأهلي يقلب الطاولة على الند العنيد، ويمطر شباكه بثلاث أهداف مع الرأفة، جاءت بأقدام كل من طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة، ليتحول سيناريو المباراة من هزيمة محققة للأحمر الذي لم يتلقى أي هزيمة إلى الآن، إلى فوز ثمين بثلاث نقاط تعتبر هي الأغلى منذ بداية الدوري العام في نسخته لعام 2021 .
كلاكيت رابع مرة
لم تكن هذه هي المرة الأولى، الذي يحول فيها الأهلي الهزيمة إلى انتصار، خلال تاريخه، فقد تكرر هذا السيناريو أربع مرات هي :
- عام 1954م تأخر الأهلي أمام المصري بنهائي كأس مصر بهدفين أحرزهما النجم محمد جودة، إلا أن المارد الأحمر أمطر شباكه بثلاث أهداف، منحته اللقب بجداره .
- في الجولة الأخيرة للدوري الممتاز موسم 1979/1978، تأخر الأهلي بثنائية أمام ألعاب دمنهور عن طريق اللاعب صفاء رجب، إلا أن الأحمر قلب الطاولة على أبناء البحيرة بأقدام الأسطورة محمود الخطيب الذي أحرز هدفين، وجاء هدف الفوز بأقدام جمال عبدالحميد .
- في الدور الأول للدوري الممتاز موسم 2005/2004 تقدم الاتحاد السكندري على الأهلي بهدفين، بملعب الكلية الحربية، ليتقدم أبناء التيتش بثلاثية سجلها عماد متعب وماكي وكاستيللو .
- وتأتي مباراة اليوم تكرار للسيناريو الرابع، حيث تأخر الأهلي بهدفين في الشوط الأول، ليأتي الشوط الثاني بالنصر المحقق، ليحقق النقاط الثلاث على حساب المقاولن العرب .
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