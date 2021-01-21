عمر ربيع ياسين يطالب الجبلاية بالتدخل لتخفيف عقوبة مصطفى محمد

طالب الإعلامي عمر ربيع ياسين، الاتحاد المصري لكرة القدم بالتدخل ومخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لتقليص عقوبة مصطفى محمد، مهاجم نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني، المعتمدة بإيقافه 4 مباريات إفريقيًا.

وأوضح عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لماذا لم يحتسب الاتحاد الأفريقي مبارتي بطل تشاد بسبب إلغائهما ضمن العقوبة الموقعة للاعب".

وتابع: "بطل تشاد انسحب من مواجهتي الزمالك، فلماذا لم يحتسب المباراتين من العقوبة الموقعة على مصطفى محمد، ولازم اتحاد الكرة يخاطب كاف ويتدخل لحل تلك الأزمة وتقليص عقوبة مصطفى محمد ليكونوا مبارتين فقط".

وأتم: "مصطفى محمد لاعب كبير وفي حال غيابه عن الزمالك في دور المجموعات سيتأثر نادي الزمالك بغيابه".