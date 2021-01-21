30 دقيقة.. سيطرة واستحواذ لـ ليفربول دون خطورة على مرمى بيرنلي

مرت 30 دقيقة من المباراة التي تجمع فريق ليفربول أمام منافسه بيرنلي على ملعب آنفيلد ومازال التعادل سلبيا ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيطر فريق ليفربول على الكرة طوال الـ30 دقيقة الماضية ولكن دون خطورة علي مرمي بيرنلي الذي اكتفى بالدفاع أمام هجمات الريدز .

وبدأ ليفربول المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون خط الدفاع: أرنولد - فابينيو - ماتيب - روبرتسون. خط الوسط: هندرسون- فينالدوم - تياجو ألكانتارا. خط الهجوم: أوريجي - ساديو ماني - شاكيري. ولم يتذوق ليفربول طعم الفوز آخر 4 مباريات، حيث تعادل مع وست بروميتش 1 - 1، ومع نيوكاسل بدون أهداف، ثم خسر أمام ساوثهامبتون بهدف دون رد، وأخير تعادل مع مانشستر يونايتد، ليفقد بذلك صدارة الدوري الإنجليزي لصالح مانشستر يونايتد. كما فشل ليفربول في تسجيل أي هدف خلال آخر 3 مباريات في الدوري الإنجليزي، لأول مرة منذ 2015. ويطمح بيرنلي في تقديم نتيجة إيجابية أمام الريدز، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط. يذكر أن آخر مباراة جمعت ليفربول وبيرنلي، كانت في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1.