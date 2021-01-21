خناقة بين كلوب ومدرب بيرنلي ومشادة بين اللاعبين .. شاهد

انتهت احداث الشوط الاول بالتعادل السلبي بين فريق ليفربول ومنافسه بيرنلي على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وعقب نهاية الشوط الأول دخل لاعبو الفريقين في مشادة كما أظهرت الكاميرات "خناقة" بين يورجن كلوب مدرب ليفربول مع بيرنلي خلال ممر دخول اللاعبين.
وأشهر حكم المباراة الكارت الأصفر في وجه فابينيو,
وبدأ ليفربول المباراة بتشكيل كالآتي:
حراسة المرمى: أليسون
خط الدفاع: أرنولد - فابينيو - ماتيب - روبرتسون.
خط الوسط: هندرسون- فينالدوم - تياجو ألكانتارا.
خط الهجوم: أوريجي - ساديو ماني - شاكيري.
ولم يتذوق ليفربول طعم الفوز آخر 4 مباريات، وتعادل مع وست بروميتش 1 - 1، ومع نيوكاسل بدون أهداف، ثم خسر أمام ساوثهامبتون بهدف دون رد، وأخير تعادل مع مانشستر يونايتد، ليفقد بذلك صدارة الدوري الإنجليزي لصالح مانشستر يونايتد.
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