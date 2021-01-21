نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متعب يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الدولي عماد متعب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ومنتخب مصر السابق تحذير شديد اللهجة للاعبي القلعة الحمراء قبل إنطلاق منافسات كاس العالم للأندية.

وقال مهاجم القلعة الحمراء الأسبق في تصريحات تلفزيونية أن اللاعبين لا يجب عليهم التفكير في الفوز ببطولة كأس العالم للأندية خاصةً أن الأمر سيجعل أدائهم سيء وقت أن ذهب الفريق لبطولة 2005 بنغمة الوصول للنهائي والفوز باللقب خسروا من الاتحاد السعودي في المباراة الأولى

وتابع:" في النسخة التالية عام 2006 تحدث جوزيه المدير الفني الأسبق وقال ان الفريق سيحظى بالتكريم بعد المشاركة ولعبنا بدون ضغوط لذلك حصدنا المركز الثالث.