خبير لوائح: محمد الشناوي يستحق الإيقاف 4 مباريات

علق نصر عزام، خبير اللوائح، على تخفيف عقوبة محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمباراة وحيدة بدلا من 4 مباريات.

وأكد نصر عزام في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "محمد الشناوي سلوكه كان غير أخلاقي تجاه الحكم بعدما أمسك الحكم بيده".

وتابع: "لائحة اتحاد الكرة واضحة وهي أي لاعب يرتكب فعل غير أخلاقي تجاه الحكم يتم إيقافه 4 مباريات ولكن قرار التخفيف لا أعرف حيثياته لذلك لن يمكنني التعليق في هذا الصدد".

وكانت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اعتمدت في اجتماع برئاسة أحمد مجاهد تخفيض العقوبة الموقعة على اللاعب محمد السيد الشناوي لاعب النادي الأهلي إلى مباراة واحدة مع تغليظ العقوبة المالية إلى ٥٠ الف جنيه على أن تسدد قبل أن يشارك في المباريات وذلك بعد مراجعة لجنة الحكام التي أقرت بوجوب حصول اللاعب على العقوبة المخصصة للاعب الحاصل على بطاقة.