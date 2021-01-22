مونديال اليد.. ماتيوس جدسيل رجل مباراة الدنمارك وقطر

حصل اللاعب ماتيوس جدسيل، مهاجم منتخب الدنمارك على لقب رجل المباراة الاول ، وافضل لاعب، في مباراة منتخبي الدنمارك وقطر التي أقيمت الليلة ، في اطار مباريات الدور الرئيسي لمونديال بطولة العالم لكرة اليد ، وانتهت بفوز الدنمارك32-23 على العنابي القطري.

وقاد ماتيوس زملاءه الى تحقيق فوز كبير ومستحق على المنتخب القطري، وظهرت مهارات ماتيوس ، وتسديداته القوية والمتقنة على مرمى المنافس، فضلا عن دوره الكبير في بتمريراته لزملائه على دائرة منطقة المنافس ، مما ساهم في تحقيق الفوز اللبير والرابع على التوالي للمنتخب الدنماركي