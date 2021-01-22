بهذا الإجراء| خبير لوائح: الزمالك قادر على تخفيف عقوبة إيقاف مصطفى محمد

كشف نصر عزام، خبير اللوائح، عن إمكانية تخفيف عقوبة مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أصدرها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بإيقافه 4 مباريات.

وأكد نصر عزام في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "من الممكن أن تخفف عقوبة مصطفى محمد لمبارتين فقط حال استئناف نادي الزمالك على قرار كاف وهي اعتبار أن مصطفى محمد مهاجم الزمالك تم إيقافه في مبارتي بطل تشاد اللي أتلغوا".

وتابع: "ومن الممكن أن يتدخل اتحاد الكرة في استئناف الزمالك لدعم موقفه بشأن تقليص عقوبة اللاعب".

وأعلن الاتحاد الأفريقي "الكاف" عن عقوبات على لاعبي الأهلي والزمالك بعد نهائي "القرن" الأفريقي الذي أقيم منذ شهرين على أرضية ملعب "القاهرة" الدولي.

وحدثت إشتباكات بين لاعبي الفريقين خاصة مصطفي محمد وحسين الشحات عقب صافرة النهاية.

واعتمد "CAF" ايقاف اللاعب مصطفى محمد أربع مباريات مقبلة من بطولات CAF للأندية.