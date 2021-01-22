الدورى الانجليزي .. بيرنلي يسجل الهدف الأول في شباك ليفربول

تقدم فريق بيرنلي بالهدف الاول في شباك فريق ليفربول في المباراة المقامه حاليا علي ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف المباراة الوحيد لفريق بيرنلي في الدقيقة 83 من عمر اللقاء

وبدأ ليفربول المباراة بتشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد - فابينيو - ماتيب - روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون- فينالدوم - تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: أوريجي - ساديو ماني - شاكيري.

ولم يتذوق ليفربول طعم الفوز آخر 4 مباريات، وتعادل مع وست بروميتش 1 - 1، ومع نيوكاسل بدون أهداف، ثم خسر أمام ساوثهامبتون بهدف دون رد، وأخير تعادل مع مانشستر يونايتد، ليفقد بذلك صدارة الدوري الإنجليزي لصالح مانشستر يونايتد.

ويطمح بيرنلي في تقديم نتيجة إيجابية أمام الريدز، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.