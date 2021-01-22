ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول أمام بيرنلي

حقق فريق بيرنلي الفوز على منافسه ليفربول بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت علي ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
جاء هدف المباراة الوحيد لفريق بيرنلي في الدقيقة 83 من عمر اللقاء من ضربة جزاء سجله آشلي بارنس.
ويحتل فريق ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز الانجليزي برصيد 34 نقطة بينما صعد فريق بيرنلي للمركز السادس عشر برصيد 19 نقطة .
وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي كالآتي ...
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