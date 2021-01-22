الأهلي راحة السبت.. وغدا مران استشفائي بعد الفوز على المقاولون

قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إقامة تدريب استشفائي اختياري للاعبين في الواحدة ظهر غدٍ، فيما يحصل الفريق على راحة يوم السبت المقبل، بعد الانتهاء من مواجهة المقاولون العرب التي أقيمت مساء اليوم، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويبدأ الأهلي يوم الأحد المقبل استعداداته لمواجهة بيراميدز، التي تقام مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأضاف الأهلي ثلاث نقاط إلى رصيده اليوم بالفوز على المقاولون العرب، واستعادة صدارة الدوري.