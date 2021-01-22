الأهلي راحة السبت.. وغدا مران استشفائي بعد الفوز على المقاولون

قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إقامة تدريب استشفائي اختياري للاعبين في الواحدة ظهر غدٍ، فيما يحصل الفريق على راحة يوم السبت المقبل، بعد الانتهاء من مواجهة المقاولون العرب التي أقيمت مساء اليوم، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
ويبدأ الأهلي يوم الأحد المقبل استعداداته لمواجهة بيراميدز، التي تقام مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وأضاف الأهلي ثلاث نقاط إلى رصيده اليوم بالفوز على المقاولون العرب، واستعادة صدارة الدوري.
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