الـVAR مهدد بالإلغاء.. الشركة المسئولة تلوح بالرحيل بسبب صيغة التعاقد

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن وجود أزمة كبيرة لدى الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب تقنية الفار.

وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامج "نمبر وان" على قناة النهار: "الشركة المسئولة عن تقنية الفار هددت بسحب كل الأجهزة بداية من أول فبراير المقبل وذلك حال عدم الحصول على مستحقاتهم".

وتابع: "من المفترض عقد جلسة في الأيام المقبلة بين الاتحاد المصري لكرة القدم والشركة المسئولة عن الفار لحل الأمور المالية وسداد المستحقات المالية المتأخرة".

وأضاف: "الشركة ترغب في الحصول على مستحقاتها لتغطية باقي النفقات في الفترة المقبلة".