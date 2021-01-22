نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للنادي الأهلي، عن إصابة أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الأحمر بفيروس كورونا.

وقال قمصان في تصريحات عبر برنامج ملعب أون تايم إن المسحة الطبية التي أجراها أكرم توفيق في الساعات الماضية جاءت إيجابية.

وأضاف بأن اللاعب يخضع حاليا للعزل الطبي للتعافي من الإصابة ونأمل في تعافيه سريعا لحاجة الفريق إلى خدماته.

أما بخصوص المغربي بدر بانون فأوشح ننتظر فحوصات فيروس كورونا لبدر بانون بعد استبعاده من مباراة اليوم أمام المقاولون العرب.