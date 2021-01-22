نجم الأهلي: محمد شريف يشبه نيمار.. ورفض ملايين من أوروبا والخليج من أجل الأهلي

علق أحمد السيد، نجم النادي الأهلي السابق، على فوز النادي الأهلي على ملف تجديد محمد شريف مع النادي الأهلي حتى 2024.
وقال أحمد السيد في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "محمد شريف لاعب كبير ويمكنه اللاعب في أكثر من مركز ويمكنه اللعب في مركز صانع الألعاب أيضًا".
وتابع: "محمد شريف مثل نيمار ويمتلك قدرة كبيرة في اللعب كمهاجم خفي على خط منطقة الجزاء ويتحرك بشكل عرضي في منطقة الجزاء بشكل جيد ومركزه الأساسي ليس رأس حربة ولكنه نجح بها في إنبي مع حلمي طولان".
وشدد: "محمد شريف رفض فلوس من أوروبا والخليج لا يمكن رفضها نهائيًا ولكن هو استمر وجدد في الأهلي بسبب حبه للنادي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجم الأهلي: محمد شريف يشبه نيمار.. ورفض ملايين من أوروبا والخليج من أجل الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.