الرياضة

محامي أتشمبونج: الزمالك لم يدفع الغرامة ومستعدون لحل الأزمة وديا

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كشف روي، محامي أتشمبونج، لاعب نادي الزمالك سابقًا والداخلية سابقًا، أخر المستجدات بشأن دفع نادي الزمالك الغرامة الموقعة ضد النادي لصالح اللاعب.

وأكد محامي أتشمبونج في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الزمالك لم يدفع الغرامة حتى الموعد المحدد ولم يتواصل معنا أحد من أجل إنهاء تلك الأزمة".

وتابع: "لو تواصل معنا أي مسئول في نادي الزمالك فنحن مستعدون لحل الأزمة بشكل ودي".

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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