محامي أتشمبونج: الزمالك لم يدفع الغرامة ومستعدون لحل الأزمة وديا

كشف روي، محامي أتشمبونج، لاعب نادي الزمالك سابقًا والداخلية سابقًا، أخر المستجدات بشأن دفع نادي الزمالك الغرامة الموقعة ضد النادي لصالح اللاعب.
وأكد محامي أتشمبونج في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الزمالك لم يدفع الغرامة حتى الموعد المحدد ولم يتواصل معنا أحد من أجل إنهاء تلك الأزمة".
وتابع: "لو تواصل معنا أي مسئول في نادي الزمالك فنحن مستعدون لحل الأزمة بشكل ودي".
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